Huawei ожидает ухудшения показателей из-за коронавируса, уже вернула к работе более 90% сотрудников

Более 90% из 150 тыс. сотрудников китайской Huawei Technologies Co. вернулись к работе после временной приостановки, связанной с распространением коронавируса, заявил основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй в интервью The Wall Street Journal.
Huawei возобновила часть операций уже 3 февраля, поскольку власти КНР дали соответствующее разрешение наиболее важным отраслям промышленности, несмотря на общее предписание о прекращении операций.
Компания понизила финансовые цели на текущий год из-за коронавируса, однако не станет делать каких-либо прогнозов до следующего месяца, отметил Жэнь Чжэнфэй. По его словам, продажи смартфонов Huawei за пределами Китая снижаются, однако это падение компенсируется высоким спросом на них в КНР. В этом году компания продает в среднем 22 млн смартфонов в месяц, чуть больше, чем годом ранее.
Глава Huawei выразил уверенность, что сможет достичь финансовых целей на 2020 год, несмотря на введенные США ограничения для ее бизнеса, а также спад глобальной экономической активности из-за коронавируса.
В текущем году компания планирует увеличить бюджет на исследования и разработки (R&D) на $5,8 млрд - до более $20 млрд, сообщил Жэнь Чжэнфэй. Эти ресурсы, вероятно, помогут Huawei сократить зависимость от американских технологий, доступ к которым был заблокирован компании властями США.
R&D-центр Huawei в Ухане - эпицентре коронавирусной инфекции COVID-19 - пока остается закрытым, однако власти этого региона уже начали снимать ограничения для людей и бизнеса, введенные в ответ на пандемию коронавируса.
Жэнь Чжэнфэй ожидает, что спрос на продукты сферы информационных технологий будет расти, поскольку все больше людей по всему миру переходят на удаленную работу.
"Когда пандемия пройдет, я думаю, люди еще больше оценят достоинства продуктов Huawei, - сказал он. - Мы видим возможность роста спроса на нашу продукцию и опасаемся, что нам не хватит мощностей, чтобы обеспечить соответствующее предложение".
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