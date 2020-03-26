Нефть дешевеет, несмотря на принятие пакета стимулов в США, Brent на уровне $27,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг.
Беспокойство по поводу сокращения спроса на нефть в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 нивелировало оптимизм, связанный с принятием в США пакета помощи экономике почти на $2 трлн, говорят аналитики.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $27,26 за баррель, что на $0,13 (0,47%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов повысилась на $0,24 (0,9%), до $27,39 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (1,27%) - до $24,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,48 (2%), до $24,49 за баррель.
Сенат после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.
Документ теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.
Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.
По словам старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, нефтяной рынок "пытается сбалансировать влияние исторического падения спроса" в связи с COVID-19.
Как сообщило министерство энергетики США накануне, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 млн баррелей, увеличившись девятую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей.
Между тем запасы бензина, по данным Минэнерго, на прошлой неделе сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.
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