Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек, число инфицированных - 456 тысяч

По состоянию на 09:00 по бакинскому времени четверга, в мире насчитывалось 456 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 20 тысяч 615 человек, поправились более 105 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 09:00 среды сутки, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 57,355 тысяч человек, скончавшихся - на 2,469 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро четверга, в стране зафиксировано 7,503 тыс. смертных случая в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 683). Всего зарегистрировано 74,386 тыс. (рост за сутки на 5,200 тыс.).

В Испании зафиксировано 47,610 тыс. случаев заболевания (скончались 3,434 тыс.), Германии - 31,554 тыс. (149), Франции - 25,233 тыс. (1,331 тыс.), Швейцарии - 9,765 тыс. (103), Великобритании - 9,529 тыс. (422), Нидерландах - 6,412 тыс. (356). Австрии - 5,560 тыс. (31), Бельгии - 4,269 тыс. (122), Португалии - 2,995 тыс. (59), Норвегии - 2,830 тыс. (12), Швеции - 2,510 тыс. (42), Турции - 2,433 (37), Дании - 1,724 тыс. (34), Чехии - 1,654 тыс. (шесть), Ирландии - 1,564 (девять), Люксембурге 1,333 (восемь), Польше - 1,051 (14).

В США на вечер среды, по данным издания, зафиксировано 65,138 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 857 человек. В то же время, согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах на настоящий момент насчитывается 68 тыс. 572 случая заражения и 1 тыс. 031 летальный исход.

В Канаде выявлено 3,409 тыс. (скончались 35 человек), Бразилии -2,201 тыс. (46), Эквадоре - 1,211 тыс. (29).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались шесть человек, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,287 тыс. человек, зарегистрировано 81,285 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,169 тыс., заболели 67,801 тыс.

В Южной Корее число заболевших - достигло 9 тыс. 241, скончался 131 человек.

В Иране число жертв составило 2,077 тыс. при 27,017 тыс. заразившихся, в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились - 1,983 тыс. (55), Израиле - 2,369 тыс. (пять), Малайзии- 1,796 тыс. (20), Пакистане - 1,022 тыс. (восемь).

В Австралии выявлено 2,423 тыс.случая заражения при восьми случаях летального исхода.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.