Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

25.03   $/bbl WTI 24.49 0.48 Brent 27.39 0.24

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.03.2020 10:21

РФ приостановит все международные рейсы с 27 марта кроме вывозных чартеров и полетов "по отдельным решениям"

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта организовать приостановку регулярного и чартерного авиасообщения.

Исключение будет сделано только для рейсов, организуемых для вывоза россиян на территорию РФ, а также для полетов, выполняемых "по отдельным решениям правительства".

Поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, которое состоялось 25 марта. Список поручений опубликован на сайте правительства.

Для организации эвакуации россиян МИД до 27 марта должен направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД России, ПАО "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта списки граждан РФ, планирующих вернуться на родину.

Минтранс и МИД при участии Минобороны и Управления делами президента до 30 марта должны сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия"" и иных авиакомпаний.

Минтрансу и Росавиации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и во взаимодействии с Роспотребнадзором поручено организовать в аэропортах с 26 марта досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, включая их термометрию, забор материала на выявление коронавируса с одновременной выдачей постановления главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, направлять в медицинские организации, к которым они прикреплены, для динамического наблюдения за ними.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИР, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ-


Похожие новости


Новак про сотрудничество в рамках ОПЕК+: Двери не закрыты Коронавирус серьёзно уронил мировые цены на зерно - ИКАР В 2019 году мировая экономика может потерять $2,5 трлн из-за кибератак - Медведев Путин: Мир подошел к опасной черте, нужно сообща искать альтернативы США превратили доллар в инструмент давления на весь мир - Путин Президент ФИФА назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]