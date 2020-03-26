Число заражений COVID-19 в Армении увеличилось до 290

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении достигло 290, сообщает в четверг армянский единый информационный центр.

"По состоянию на 10:00 26 марта, количество подтвержденных случаев -290, количество выздоровевших -18", - отмечается в сообщении.

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Армении увеличилось до 265 человек, сообщает в среду армянский единый информационный центр.

Накануне сообщалось о 265 зараженных в стране и 16 оправившихся от коронавируса.

В Армении в связи с коронавирусом объявлен режим ЧП с 16 марта по 14 апреля.