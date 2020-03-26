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Регион 26.03.2020 11:01

Количество зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 77

В Грузии к утру четверга увеличилось число зараженных граждан коронавирусом COVID-19 до 77, сообщает Минздрав республики.

Накануне вечером на сайте грузинского правительства по мониторингу заболевания сообщалось о 75 случаях.

В карантине находятся 4055 граждан, в режиме самоизоляции более четырех тысяч граждан. В больницах под наблюдением врачей - 252 пациента. Выздоровели 10 пациентов.

Как заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, в первую неделю апреля ожидается выявление наибольшего числа зараженных коронавирусом, так как у большинства вернувшихся в Грузию из других стран граждан истекает двухнедельный срок нахождения в карантине.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]