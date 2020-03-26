Количество зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 77

В Грузии к утру четверга увеличилось число зараженных граждан коронавирусом COVID-19 до 77, сообщает Минздрав республики.

Накануне вечером на сайте грузинского правительства по мониторингу заболевания сообщалось о 75 случаях.

В карантине находятся 4055 граждан, в режиме самоизоляции более четырех тысяч граждан. В больницах под наблюдением врачей - 252 пациента. Выздоровели 10 пациентов.

Как заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, в первую неделю апреля ожидается выявление наибольшего числа зараженных коронавирусом, так как у большинства вернувшихся в Грузию из других стран граждан истекает двухнедельный срок нахождения в карантине.