Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

25.03   $/bbl WTI 24.49 0.48 Brent 27.39 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 26.03.2020 11:07

Правительство Азербайджана 3 апреля отчитается перед парламентом о деятельности в 2019 году

Милли Меджлис (парламент) на заседании 3 апреля планирует заслушать отчет правительства об итогах социально-экономического развития Азербайджана в 2019 году.

"Правительство, вероятно, отчитается перед парламентом о своей деятельности в 2019 году на пленарном заседании 3 апреля", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в правительстве.

Согласно законодательству, на пятом пленарном заседании парламента на весенней сессии правительство отчитывается о деятельности в минувшем году.

В свою очередь, источник в парламенте сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что очередное пленарное заседание законодательного органа намечено на 30 марта. «Это будет четвертое заседание парламента в 2020 году», - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что парламент меняет и время проведения заседаний. «Если раньше заседание начиналось в 12:00 и длилось до 14:00, потом возобновлялось после двухчасового перерыва в 16:00 и завершалось в 18:00, то теперь заседания будут начинаться в 11:00 и длиться до 13:00, после перерыва будут возобновляться в 15:00 и завершаться в 17:00», - подчеркнул он.

В отчете содержится анализ макроэкономической ситуации в республике, данные об исполнении госбюджета в минувшем году, развития отдельных сегментов финансового рынка, действий правительства, направленных на решение социальных проблем, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами, итоги деятельности субъектов ЖКХ, мер по стимулированию развития предпринимательской деятельности.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]nterfax.az
Версия для печати
Тэги: ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАРЛАМЕНТ, ОТЧЕТ


Похожие новости


Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией Парламент Армении проголосовал за сокращение министерств в правительстве до 12 Президент Узбекистана подписал закон о полномочиях парламента при утверждении правительства Правительство Азербайджана 15 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2018 году С 1 апреля члены правительства Узбекистана будут назначаться с одобрения парламента Кандидатура Пашиняна выдвинута в парламенте Армении на пост главы правительства

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]