Правительство Азербайджана 3 апреля отчитается перед парламентом о деятельности в 2019 году

Милли Меджлис (парламент) на заседании 3 апреля планирует заслушать отчет правительства об итогах социально-экономического развития Азербайджана в 2019 году.
"Правительство, вероятно, отчитается перед парламентом о своей деятельности в 2019 году на пленарном заседании 3 апреля", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в правительстве.
Согласно законодательству, на пятом пленарном заседании парламента на весенней сессии правительство отчитывается о деятельности в минувшем году.
В свою очередь, источник в парламенте сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что очередное пленарное заседание законодательного органа намечено на 30 марта. «Это будет четвертое заседание парламента в 2020 году», - отметил он.
Собеседник агентства добавил, что парламент меняет и время проведения заседаний. «Если раньше заседание начиналось в 12:00 и длилось до 14:00, потом возобновлялось после двухчасового перерыва в 16:00 и завершалось в 18:00, то теперь заседания будут начинаться в 11:00 и длиться до 13:00, после перерыва будут возобновляться в 15:00 и завершаться в 17:00», - подчеркнул он.
В отчете содержится анализ макроэкономической ситуации в республике, данные об исполнении госбюджета в минувшем году, развития отдельных сегментов финансового рынка, действий правительства, направленных на решение социальных проблем, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами, итоги деятельности субъектов ЖКХ, мер по стимулированию развития предпринимательской деятельности.
А.Азизов
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