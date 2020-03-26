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СНГ 26.03.2020 13:38

У всех вернувшихся в РФ будут брать анализ на коронавирус прямо в аэропорту

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что тестирование на наличие коронавируса будет проводиться всем возвращающимся в Россию из зарубежных стран прямо в аэропорту.

"Минтранс совместно с МИДом должны подготовить план вывоза людей из зарубежных стран и у всех вернувшихся прямо в аэропорту будет соответственно брать анализы на выявление новой коронавирусной инфекции", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Он подчеркнул, что в качестве мер для снижения риска развития ситуации по неблагоприятному сценарию в России будет вводится "ограничение внешнего притока людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции".

"С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом", - сказал премьер.

Он поручил МИД оказать этим гражданам содействие с документами и проживанием за границей. "А министерству финансов - обеспечить немедленное финансирование", - сказал Мишустин.

Глава правительства обратился и к гражданам, которые не могут вылететь в Россию. "Прошу тех граждан, кто не может вылететь, обратиться в посольства и консульства РФ и сообщить им свои контакты и необходимые данные", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, АЭРОПОРТЫ, КОРОНАВИРУС, АНАЛИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]