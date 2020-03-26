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Спорт 26.03.2020 13:57

Международная федерация шахмат остановила проведения Матча претендентов из-за коронавируса - FIDE

Международная федерация шахмат приняла решение остановить проведение Матча претендентов в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба FIDE

"Сегодня правительство Российской Федерации объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок. FIDE не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и чиновников домой. В этой ситуации и на основании п. 1.5. По правилам турнира кандидатов, президент FIDE принял решение прекратить турнир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнование будет продолжено после того, как будет ликвидирована пандемия коронавируса.

"Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты сыгранных семи туров остаются в силе, и турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с игр восьмого тура", - отмечается там же.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ШАХМАТЫ, ТУРНИР, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]