Международная федерация шахмат остановила проведения Матча претендентов из-за коронавируса - FIDE

Международная федерация шахмат приняла решение остановить проведение Матча претендентов в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба FIDE
"Сегодня правительство Российской Федерации объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок. FIDE не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и чиновников домой. В этой ситуации и на основании п. 1.5. По правилам турнира кандидатов, президент FIDE принял решение прекратить турнир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнование будет продолжено после того, как будет ликвидирована пандемия коронавируса.
"Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты сыгранных семи туров остаются в силе, и турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с игр восьмого тура", - отмечается там же.
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