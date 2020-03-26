Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20, который пройдет в закрытом режиме - Песков

Виртуальный саммит "группы двадцати", в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, начнется примерно в 15 часов по московскому времени, но он по настоянию организовавшей его Саудовской Аравии пройдет в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В три часа дня по Москве будет виртуальный саммит глав участников "группы двадцати", - сказал он журналистам в четверг.

"Мы покажем вам видеокадры, как это происходит технологически, но в целом она (беседа лидеров - ИФ) будет целиком закрыта. Формат выбирает страна-организатор. Как вы знаете, организует эту видеоконференцию Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в "двадцатке", - продолжил Песков.