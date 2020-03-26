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СНГ 26.03.2020 14:07

Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20, который пройдет в закрытом режиме - Песков

Виртуальный саммит "группы двадцати", в котором примет участие президент РФ Владимир Путин, начнется примерно в 15 часов по московскому времени, но он по настоянию организовавшей его Саудовской Аравии пройдет в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В три часа дня по Москве будет виртуальный саммит глав участников "группы двадцати", - сказал он журналистам в четверг.

"Мы покажем вам видеокадры, как это происходит технологически, но в целом она (беседа лидеров - ИФ) будет целиком закрыта. Формат выбирает страна-организатор. Как вы знаете, организует эту видеоконференцию Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в "двадцатке", - продолжил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, G20, ПУТИН, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]