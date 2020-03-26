Сингапур обнародовал пакет мер по поддержке экономики и бизнеса объемом $33 млрд

Власти Сингапура направят 48 млрд сингапурских долларов ($33,17 млрд) на поддержку экономики и бизнеса в связи с серьезными трудностями в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Министр финансов Сингапура Хен Сви Кит, представивший пакет стимулов в четверг, заявил, что нынешний кризис является наихудшим в целом поколении.

Согласно предварительным данным министерства торговли и промышленности Сингапура, обнародованным в четверг, объем ВВП страны в январе-марте 2020 года упал на 10,6% по сравнению с предыдущим кварталом - максимальными темпами почти за 10 лет. По итогам всего этого года экономический спад может составить от 1% до 4%, ожидают в правительстве.

Средства объявленной программы стимулов будут потрачены на то, чтобы помочь гражданам сохранить рабочие места и источники дохода. Кроме того, компании, в том числе сети отелей и ритейлеры, больше других пострадавшие в результате пандемии COVID-19, получат освобождение от уплаты налогов в финансовом году, стартуюущем в апреле.

Компании и самозанятые граждане получат отсрочку по уплате налога на прибыль сроком на три месяца.

Хен Сви Кит заявил в четверг, что правительство получило принципиальное согласие президента на использование 17 млрд сингапурских долларов из накопленных резервов для финансирования пакета стимулирующих мер. Власти обратятся к этим резервам впервые со времен глобального финансового кризиса 2009 года.

В прошлом месяце правительство Сингапура выделило 6,4 млрд долларов на меры по ограничению негативных последствий распространения коронавируса для экономики.