За сутки в Иране скончались 157 человек с коронавирусом, выявлено более 2,3 тыс. новых случаев заражения

В Иране за сутки зарегистрировано 157 летальных исхода от осложнений, связанных коронавирусом COVID - 19, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.
Кроме того, выявлено 2389 новых случаев заражения.
Таким образом, всего на данный момент в стране диагностировали 29 тыс. 406 случаев заражения, 2234 человек с коронавирусом скончались.
В то же время, как сообщают СМИ, количество излечившихся от коронавируса достигло 10 тыс. 457.
Иран в рамках противодействия распространению коронавируса COVID-19 с четверга вводит запрет на поездки между городами внутри страны, сообщил в телеобращении представитель координационного центра по борьбе с коронавирусом Хосейн Зольфагари.
"Те, кто путешествовал в период иранского Нового года (21 марта) незамедлительно должны вернуться в свои города, не останавливаясь ни в каких городах по пути", - сказал он.
"Университеты, школы продолжат оставаться закрытыми на более длительный срок. Это же касается и массовых мероприятий", - добавил Зольфагари, отметив, что в отношении нарушителей будут приняты меры юридического характера.
Правительство Азербайджана 3 апреля отчитается перед парламентом о деятельности в 2019 году
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Власти Азербайджана и России временно закрыли пункт пропуска на границе из-за коронавируса
Международные резервы РФ с 13 по 20 марта сократились на $29,8 млрд
Нефть дешевеет на ожиданиях итогов виртуального саммита G20, Brent - ниже $27 за баррель
Сингапур обнародовал пакет мер по поддержке экономики и бизнеса объемом $33 млрд
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
ВОЗ не имеет оснований утверждать, что в РФ занижают данные о заболевших коронавирусом - представитель ВОЗ
В Грузии выявлен первый случай заражения COVID-19 беременной женщины
Более 4 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом в Испании - Минздрав страны
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог