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Здравоохранение 26.03.2020 14:38

За сутки в Иране скончались 157 человек с коронавирусом, выявлено более 2,3 тыс. новых случаев заражения

В Иране за сутки зарегистрировано 157 летальных исхода от осложнений, связанных коронавирусом COVID - 19, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Кроме того, выявлено 2389 новых случаев заражения.

Таким образом, всего на данный момент в стране диагностировали 29 тыс. 406 случаев заражения, 2234 человек с коронавирусом скончались.

В то же время, как сообщают СМИ, количество излечившихся от коронавируса достигло 10 тыс. 457.

Иран в рамках противодействия распространению коронавируса COVID-19 с четверга вводит запрет на поездки между городами внутри страны, сообщил в телеобращении представитель координационного центра по борьбе с коронавирусом Хосейн Зольфагари.

"Те, кто путешествовал в период иранского Нового года (21 марта) незамедлительно должны вернуться в свои города, не останавливаясь ни в каких городах по пути", - сказал он.

"Университеты, школы продолжат оставаться закрытыми на более длительный срок. Это же касается и массовых мероприятий", - добавил Зольфагари, отметив, что в отношении нарушителей будут приняты меры юридического характера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]