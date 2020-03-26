До 3 млрд жителей Земли подверглись изоляции из-за коронавируса

Примерно половина населения планеты в той или иной степени попала под ограничения, введенные правительствами различных государств с целью предотвратить распространение коронавируса COVID-19, такие данные приводит британский телеканал Sky news на основе собственных подсчетов.
По данным телеканала, изоляции подверглись как минимум 3 млрд человек в 41 стране мира, причем более 1,5 млрд человек попали в жесткий карантин.
В частности, до конца марта закрыты школы не менее чем в 35 странах мира. Также на этой неделе, напоминает Sky news, в мире отмечалось введение массовых ограничений на работу ресторанов.
Под карантин, напоминает телеканал, попали значительные районы Западной Европы в то время как Китай на фоне резкого падения прироста жертв коронавируса стал снимать ограничения на перемещения.
По информации Всемирной организации здравоохранения, в данный момент коронавирус зафиксирован, по меньшей мере, в 196 странах мира.
Согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в мире зафиксировано 474 тыс. 204 случая COVID-19. 21 тыс. 353 человека скончались, 115 тыс. 3 выздоровели.
Правительство Азербайджана 3 апреля отчитается перед парламентом о деятельности в 2019 году
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Власти Азербайджана и России временно закрыли пункт пропуска на границе из-за коронавируса
Международные резервы РФ с 13 по 20 марта сократились на $29,8 млрд
Нефть дешевеет на ожиданиях итогов виртуального саммита G20, Brent - ниже $27 за баррель
Сингапур обнародовал пакет мер по поддержке экономики и бизнеса объемом $33 млрд
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
ВОЗ не имеет оснований утверждать, что в РФ занижают данные о заболевших коронавирусом - представитель ВОЗ
В Грузии выявлен первый случай заражения COVID-19 беременной женщины
Более 4 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом в Испании - Минздрав страны
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог