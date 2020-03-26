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Здравоохранение 26.03.2020 14:51

До 3 млрд жителей Земли подверглись изоляции из-за коронавируса

Примерно половина населения планеты в той или иной степени попала под ограничения, введенные правительствами различных государств с целью предотвратить распространение коронавируса COVID-19, такие данные приводит британский телеканал Sky news на основе собственных подсчетов.

По данным телеканала, изоляции подверглись как минимум 3 млрд человек в 41 стране мира, причем более 1,5 млрд человек попали в жесткий карантин.

В частности, до конца марта закрыты школы не менее чем в 35 странах мира. Также на этой неделе, напоминает Sky news, в мире отмечалось введение массовых ограничений на работу ресторанов.

Под карантин, напоминает телеканал, попали значительные районы Западной Европы в то время как Китай на фоне резкого падения прироста жертв коронавируса стал снимать ограничения на перемещения.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в данный момент коронавирус зафиксирован, по меньшей мере, в 196 странах мира.

Согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в мире зафиксировано 474 тыс. 204 случая COVID-19. 21 тыс. 353 человека скончались, 115 тыс. 3 выздоровели.

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Тэги: МИР, ИЗОЛЯЦИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]