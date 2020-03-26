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СНГ 26.03.2020 14:06

Министр здравоохранения Армении забыл число заразившихся коронавирусом школьников

У трех военнослужащих ВС Армении диагностирован коронавирус, сообщил министр обороны республики Давид Тоноян в четверг.

"В результате проведенного теста 25 марта коронавирус диагностирован у трех военнослужащих. У одного из членов семьи одного из военнослужащих ранее был диагностирован коронавирус. Все три подтвержденных случая связаны с первичными заражениями в Армении (помолвка в Эчмиадзине и визит зараженного вирусом гражданина Италии на швейную фабрику в Ереване - ИФ)", - говорится в заявлении Тонояна, распространенном пресс-службой Минобороны в четверг.

По его словам, с самого начала эти военнослужащие были изолированы с подозрением на COVID-19, это сократило риски дальнейшего распространения вируса.

"Трое военнослужащих госпитализированы, воспаления легких нет, у одного есть температура. Весь круг общения военнослужащих установлен, контактировавшие изолированы. 32 военнослужащих сдали тесты", - отметил Тоноян.

Со своей стороны министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на брифинге в Ереване сообщил, что коронавирус диагностирован у детей школьного возраста.

"Вирус диагностирован у школьников. Точно число я не помню, но все они чувствуют себя хорошо, угрозы жизни нет", - сказал Торосян на пресс-конференции в четверг.

По его словам, есть новые случаи заражения коронавирусом среди медработников.

"Коронавирус подтвержден у одной медсестры, врача и водителя машины скорой помощи", - отметил Торосян.

Ранее в четверг сообщалось, что в Армении коронавирус выявлен у 290 человек. В стране из-за пандемии COVID-19 действует режим ЧП.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]