Министр здравоохранения Армении забыл число заразившихся коронавирусом школьников

У трех военнослужащих ВС Армении диагностирован коронавирус, сообщил министр обороны республики Давид Тоноян в четверг.

"В результате проведенного теста 25 марта коронавирус диагностирован у трех военнослужащих. У одного из членов семьи одного из военнослужащих ранее был диагностирован коронавирус. Все три подтвержденных случая связаны с первичными заражениями в Армении (помолвка в Эчмиадзине и визит зараженного вирусом гражданина Италии на швейную фабрику в Ереване - ИФ)", - говорится в заявлении Тонояна, распространенном пресс-службой Минобороны в четверг.

По его словам, с самого начала эти военнослужащие были изолированы с подозрением на COVID-19, это сократило риски дальнейшего распространения вируса.

"Трое военнослужащих госпитализированы, воспаления легких нет, у одного есть температура. Весь круг общения военнослужащих установлен, контактировавшие изолированы. 32 военнослужащих сдали тесты", - отметил Тоноян.

Со своей стороны министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на брифинге в Ереване сообщил, что коронавирус диагностирован у детей школьного возраста.

"Вирус диагностирован у школьников. Точно число я не помню, но все они чувствуют себя хорошо, угрозы жизни нет", - сказал Торосян на пресс-конференции в четверг.

По его словам, есть новые случаи заражения коронавирусом среди медработников.

"Коронавирус подтвержден у одной медсестры, врача и водителя машины скорой помощи", - отметил Торосян.

Ранее в четверг сообщалось, что в Армении коронавирус выявлен у 290 человек. В стране из-за пандемии COVID-19 действует режим ЧП.