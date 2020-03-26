Индия направит $22,6 млрд на поддержку экономики и населения в связи с распространением COVID-19

Правительство Индии обнародовало пакет стимулирующих мер в объеме 1,7 трлн индийских рупий ($22,6 млрд) для борьбы с негативными последствиями распространения коронавируса COVID-19.
Эти стимулы призваны поддержать бедные слои населения, переживающие трудности работников и всех тех, кто нуждается в помощи, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман, слова которой приводят местные СМИ.
Меры поддержки включают, в частности, выплаты наиболее пострадавшим слоям населения, сказала она. В течение следующих трех месяцев правительство Индии будет ежемесячно выделять по 5 кг риса или пшеницы на семью, пожилые граждане, вдовы и лица с ограниченными возможностями получат единовременную выплату в 1 тыс. рупий, а фермерам будет выделено по 2 тыс. рупий.
Кроме того, правительство обеспечит страховое покрытие на сумму 5 млн рупий для медицинского персонала.
С 25 марта вступило в силу решение правительства Индии о введении в стране карантина. Отменено не только железнодорожное сообщение и международные рейсы, но и внутренние рейсы. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час.
На следующей неделе состоится заседание Банка Индии, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке.
Индия является второй по численности населения страной в мире. К настоящему моменту на территории этой страны выявлено более 600 случаев заражения, 12 человек скончались.
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