Gap и Canada Goose займутся производством масок и одежды для медработников

Американский ритейлер одежды Gap Inc. и канадский производитель пуховиков Canada Goose Holdings Inc. начнут производство одежды и масок для медицинского персонала и больничных халатов для пациентов на фоне распространения коронавируса.
В сообщении Gap говорится, что компания свяжет своих поставщиков с крупными сетями больниц в Калифорнии, чтобы обеспечить медицинских работников индивидуальными средствами защиты. Для их производства она привлечет своих партнеров с фабрик.
На прошлой неделе компания сообщила о временном закрытии магазинов Old Navy, Athleta, Banana Republic, Gap, Janie and Jack и Intermix в Северной Америке в связи с ускорением распространения коронавируса.
Canada Goose задействует свои предприятия в Торонто и Виннипеге для изготовления медицинской одежды и больничных халатов. Производство начнется на следующей неделе, на каждом предприятии будут задействованы 50 работников. Компания ставит первоначальную цель изготовить 10 тыс. единиц одежды.
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