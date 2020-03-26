Количество зараженных COVID-19 в Бельгии превысило 6 тыс., число смертей достигло 220

Общее количество зараженных COVID-19 в Бельгии, согласно обновленным в четверг данным, достигло 6 тыс. 235, сообщил Минздрав страны.

Это на 1298 больше, чем накануне.

За минувшие сутки зарегистрированы 42 новых летальных исхода среди пациентов, инфицированных коронавирусом, что довело до 220 число смертей в Бельгии.

За последние 24 часа госпитализированы 536 новых пациентов. Общее число госпитализированных достигло 2 тыс. 652 пациента. Из них 605 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Министр здравоохранения Бельгии Магги Де Блок считает, что на данной стадии пока не требуется ужесточать и без того значительных ограничительных мер для населения.

По ее мнению, пока следует применять меры, которые уже введены. Она считает, что еще слишком рано, чтобы прийти к такому решению на основании данных о развитии количества выявленных случаев заражения и числа госпитализаций.

"Известно, что нужно подождать дней 8-10, чтобы понять, эффективными ли оказались меры. Я повторяю: строго следуйте принятым мерам, берегите себя и ограничивайте ваши контакты. Это очень важно, чтобы избежать, чтобы у нашего медицинского персонала было одновременно слишком много пациентов в наших больницах", - сказала бельгийский министр в интервью телеканалу RTBF в четверг.