Более 4 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом в Испании - Минздрав страны

Число летальных исходов от осложнений, связанных с заражением остроинфекционным коронавирусом COVID-19, превысило в Испании отметку в 4 тыс., сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

По его данным, сейчас в Испании насчитывается более 56 тыс. инфицированных пациентов, почти 3,7 тыс. из них находятся в палатах интенсивной терапии, 4089 скончались.

При этом 7 тыс. заразившихся выздоровели.

"Мы находимся в состоянии войны, используя маски, экспресс-тесты и респираторы", - прокомментировал ситуацию в стране представитель правительства Испании.

Ранее на этой неделе испанская газета "Паис" сообщила, что эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии.

Издание отметило, что в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - приводит "Паис" слова председателя испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.

Первые случаи заражения в Испании были выявлены в Мадриде, Стране Басков. Риохе и Арагоне, в то время как в настоящий момент инфекция значительно распространилась и на автономные сообщества Каталонию, Кастилию-и-Леон, Кастилию-ла-Манчу, а также Валенсию.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства здравоохранения Испании, складывается сейчас в районе Мадрида, где насчитывается более 9,7 тыс. заболевших и в Каталонии - более 4,7 тыс. пациентов.