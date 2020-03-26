Более 4 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом в Испании - Минздрав страны

Число летальных исходов от осложнений, связанных с заражением остроинфекционным коронавирусом COVID-19, превысило в Испании отметку в 4 тыс., сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.
По его данным, сейчас в Испании насчитывается более 56 тыс. инфицированных пациентов, почти 3,7 тыс. из них находятся в палатах интенсивной терапии, 4089 скончались.
При этом 7 тыс. заразившихся выздоровели.
"Мы находимся в состоянии войны, используя маски, экспресс-тесты и респираторы", - прокомментировал ситуацию в стране представитель правительства Испании.
Ранее на этой неделе испанская газета "Паис" сообщила, что эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии.
Издание отметило, что в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.
"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - приводит "Паис" слова председателя испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.
Первые случаи заражения в Испании были выявлены в Мадриде, Стране Басков. Риохе и Арагоне, в то время как в настоящий момент инфекция значительно распространилась и на автономные сообщества Каталонию, Кастилию-и-Леон, Кастилию-ла-Манчу, а также Валенсию.
Наиболее сложная ситуация, по данным министерства здравоохранения Испании, складывается сейчас в районе Мадрида, где насчитывается более 9,7 тыс. заболевших и в Каталонии - более 4,7 тыс. пациентов.
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