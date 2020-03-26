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Более 4 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом в Испании - Минздрав страны

Число летальных исходов от осложнений, связанных с заражением остроинфекционным коронавирусом COVID-19, превысило в Испании отметку в 4 тыс., сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

По его данным, сейчас в Испании насчитывается более 56 тыс. инфицированных пациентов, почти 3,7 тыс. из них находятся в палатах интенсивной терапии, 4089 скончались.

При этом 7 тыс. заразившихся выздоровели.

"Мы находимся в состоянии войны, используя маски, экспресс-тесты и респираторы", - прокомментировал ситуацию в стране представитель правительства Испании.

Ранее на этой неделе испанская газета "Паис" сообщила, что эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии.

Издание отметило, что в Италии наиболее проблемными с точки зрения эпидемиологии являются в настоящий момент всего три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

"Мы находимся в фазе роста воздействия вируса, и такая ситуация продлится какое-то время", - приводит "Паис" слова председателя испанского Общества эпидемиологии Пере Годоя.

Первые случаи заражения в Испании были выявлены в Мадриде, Стране Басков. Риохе и Арагоне, в то время как в настоящий момент инфекция значительно распространилась и на автономные сообщества Каталонию, Кастилию-и-Леон, Кастилию-ла-Манчу, а также Валенсию.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства здравоохранения Испании, складывается сейчас в районе Мадрида, где насчитывается более 9,7 тыс. заболевших и в Каталонии - более 4,7 тыс. пациентов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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