В Азербайджане выявлено 29 новых случаев коронавируса, один умер - штаб

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 29 человек, один из зараженных скончался, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Вернувшийся из Турции 12 марта гражданин Азербайджана (1961 г.р.) поступил в больницу специального режима с высокой температурой и затрудненным дыханием. При обследовании у больного был выявлен хронический бронхит. Взятые анализы на коронавирус дали положительный результат", - отмечает штаб.

"Реабилитационные меры, предпринятые для стабилизации состояния больного не дали результатов. В настоящее время выявляются его родственники и люди, с которыми он контактировал и помещаются на карантин. В то же время пять человек прошедших лечение выздоровели и отпущены домой", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 122 человека.

По данным штаба, в больницах специального режима на лечении находятся 104 человека. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, 9 - средней тяжести. Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как стабильное.

Еще 15 вылечились и были отпущены домой, трое скончались.

За прошедший период в Азербайджане проведено более 20 тыс. тестов на определение коронавируса.

Б.Рустамбеков