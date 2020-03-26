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СНГ 26.03.2020 16:46

ВОЗ не имеет оснований утверждать, что в РФ занижают данные о заболевших коронавирусом - представитель ВОЗ

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет оснований утверждать, что в России занижают данные о заболевших коронавирусом или проводят недостаточно тестирований, заявила "Интерфаксу" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"У ВОЗ нет оснований утверждать, что данные о заболевших занижены. Российская Федерация ежедневно представляет в ВОЗ информацию о количестве заболевших и противоэпидемических мероприятиях в стране в рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП)", - сказала доктор Вуйнович.

Она отметила, что "говорить о "недостаточности тестирования" тоже не корректно".

Так, доктор Вуйнович напомнила, что тот факт, что "только за один день (по состоянию на 25 марта 2020) количество заболевших в России увеличилось на 163 человека, что, по сравнению с 57 заболевшими в предыдущий день, говорит об открытости и оперативности обмена информацией с ВОЗ".

Она также добавила для сравнения, что всего в России на 19 марта провели 133 тысяч тестов на коронавирус - по 8 тестов на каждые 10 тысяч человек, живущих в стране. В то же время в США и Японии - 1, Франции - 2, Израиле - 4. При этом она упомянула, что есть страны, где этот показатель гораздо выше: Италия - 25, Южная Корея - 50, Бахрейн - 104

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Тэги: РОССИЯ, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]