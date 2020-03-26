Экономика США восстановится, ФРС будет помогать этому - Пауэлл

Экономика США восстановится, и ЦБ будет способствовать этому, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в телевизионном интервью на канале NBC в четверг.

Федрезерв продолжит кредитование и поможет изменить ситуацию после того, как ситуация с распространение COVID-19 будет взята под контроль.

"ФРС усердно работает, чтобы поддержать вас сейчас, и наша политика будет очень важна, когда начнется восстановление, - она сделает его максимально сильным", - сказал Пауэлл, отвечая на вопрос, каким будет его послание американцам в это трудное время.

Он отметил, что экономика, возможно, уже находится в рецессии. Однако это не типичный спад, поскольку правительство попросило людей самоизолироваться для общественного блага. В определенный момент распространение коронавируса будет под контролем, и экономика будет восстанавливаться.

"Это будет хороший отскок" где-то во втором полугодии, заявил Пауэлл. "Очень сложно точно сказать, когда это произойдет", - добавил он.

В законопроекте о мерах поддержки экономики США на $2 трлн, который сейчас находится на рассмотрении Палаты представителей, заложено выделение $425 млрд Федрезерву для улучшения условий кредитования пострадавших из-за пандемии компаний. По словам Пауэлла, каждый доллар, предоставленный ФРС, "достаточен для поддержки кредитов на $10", сообщает MarketWatch.

Глава ЦБ сказал, что ФРС продолжит следить за рынками капитала и вмешиваться в тех ситуациях, когда будет недостаточно денег. "Мы продолжим делать это так же агрессивно и решительно, как и раньше", - сказал он.