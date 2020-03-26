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Дальнее зарубежье 26.03.2020 18:42

В Португалии скончались 60 человек с коронавирусом, свыше 3,5 тыс. заражены

В Португалии зарегистрировали в общей сложности 60 случаев смерти пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг телерадиокомпания RTP.

Накануне сообщалось о 43 умерших и 2,9 тыс. зараженных. К четвергу число зараженных возросло до 3544 человек.

При этом 191 заразившийся госпитализирован, 61 из них находится в отделении интенсивной терапии.

Наибольшее число зараженных в Португалии приходится на северные регионы - свыше 1,8 тыс., затем - на центральную часть со столицей Лиссабоном - более 1 тыс. случаев. Также 24 случая заражения выявлено на Азорских островах, и 15 - на острове Мадейра.

Выздоровели после заражения 43 португальца.

В этой стране с прошлой недели действует режим ЧС из-за вспышки вируса.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]