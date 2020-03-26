В Португалии скончались 60 человек с коронавирусом, свыше 3,5 тыс. заражены

В Португалии зарегистрировали в общей сложности 60 случаев смерти пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг телерадиокомпания RTP.

Накануне сообщалось о 43 умерших и 2,9 тыс. зараженных. К четвергу число зараженных возросло до 3544 человек.

При этом 191 заразившийся госпитализирован, 61 из них находится в отделении интенсивной терапии.

Наибольшее число зараженных в Португалии приходится на северные регионы - свыше 1,8 тыс., затем - на центральную часть со столицей Лиссабоном - более 1 тыс. случаев. Также 24 случая заражения выявлено на Азорских островах, и 15 - на острове Мадейра.

Выздоровели после заражения 43 португальца.

В этой стране с прошлой недели действует режим ЧС из-за вспышки вируса.