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Дальнее зарубежье 26.03.2020 18:22

Число заявок на пособие по безработице в США составило рекордные 3,28 млн

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - с 282 тыс. до 3,283 млн, говорится в отчете министерства труда США.

Это является максимальным показателем с начала учета данных в 1967 году.

Предыдущий рекорд, составлявший 695 тыс. и зафиксированный в 1982 году, был с легкостью побит сразу в несколько раз. Причем еще несколько недель назад число недельных заявок находилось ниже 200 тыс. - около минимума за 50 лет.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на прошлой неделе на 719 тыс. - до 1 млн - с ранее объявленных 281 тыс. на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса. Респонденты MarketWatch прогнозировали скачок показателя до 2,5 млн.

"Даже зная, что десятки тысяч предприятий закрылись из-за мер по сдерживанию COVID-19, взлет заявок на 3,3 млн все равно шокирует, - отмечается в обзоре ING. - Мы знали, что сегодняшние данные будут плохими, но не ожидали, что настолько".

При этом эксперты отмечают, что многие американцы не могли обратиться за пособиями, поскольку в некоторых штатах государственные структуры перегружены, а ведомственные сайты не работают из-за наплыва обращений. Волна сокращений затрагивает такие сферы, как розничный бизнес, авиакомпании и турагентства, ресторанный и гостиничный бизнес.

Аналитики не исключают вероятности скачка безработицы до 20% и выше при развитии наихудшего сценария в экономике.

"Количество людей, подавших заявки на пособия, говорит о степени шока в экономике", - полагает главный экономист FHN Financial Крис Лоу.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 марта, подскочило на 102 тыс. - до 1,803 млн с 1,701 млн на предыдущей неделе. Аналитики ожидали роста на 7 тыс.

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Тэги: США, БЕЗРАБОТИЦА, ЗАЯВКИ, НЕДЕЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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