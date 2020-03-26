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Дальнее зарубежье 26.03.2020 18:10

Председатель саммита G20 король Саудовской Аравии призвал к координации для борьбы с коронавирусом

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, страна которого председательствует в настоящее время в G20, в четверг призвал участников саммита к эффективному и слаженному ответу на пандемию коронавируса.

"Мы должны дать эффективный и скоординированный ответ на эту пандемию и вернуть уверенность в глобальной экономике", - говорится в опубликованном на сайте G20 обращении короля.

"Мир рассчитывает на то, что мы сплотимся и будем сотрудничать, чтобы справиться с этим вызовом", - добавил король.

"Двадцатка" в четверг впервые собирается в формате видеоконференции. Общение лидеров G20 проходит в закрытом для прессы режиме по настоянию страны-организатора - Саудовской Аравии.

Ожидается, что по завершении саммита будет принято совместное заявление.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, G20, КОРОНАВИРУС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]