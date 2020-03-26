Международные резервы РФ за неделю уменьшились на рекордные за 11 лет $29,8 млрд из-за валютной и рыночной переоценки - ЦБ

Международные резервы России за неделю с 13 до 20 марта уменьшились на $29,8 млрд, или на 5,1%, до $551,2 млрд с $581 млрд, сообщил ЦБ РФ.
Снижение резервов за неделю почти достигло $30-миллиардного уровня. Он был превышен лишь дважды во время финансового кризиса 2008-2009 годов - с 17 по 24 октября 2008 года снижение составило $30,6 млрд, а через два с половиной месяца, с 9 по 16 января 2009 года - $30,3 млрд.
Даже в период обвала цен на нефть в конце 2014 года снижение резервов РФ за две недели с 12 по 26 декабря составило только $26,1 млрд.
Произошедшее теперь снижение объема резервов произошло под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки, поясняется в комментарии ЦБ РФ.
В этот период на фоне усиления сомнения рынков в способности властей сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшей волатильности значительно снижались курсы ведущих мировых валют к американскому доллару, а также цена золота.
В составе резервов РФ на 30 июня 2019 года доля активов в долларах США составляла 24,2%, в евро - 30,6%, в китайских юанях -13,2%, в фунтах стерлингов - 6,0%, в канадских долларах - 2,4%, в австралийских долларах - 0,8%, в японских иенах - 3,7%. Доля в резервах золота оставляла тогда 19,1%, по состоянию на 1 марта 2020 года она увеличилась до рекордных 21,0%.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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