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Дальнее зарубежье 26.03.2020 21:15

США изучают возможность выдачи прямых субсидий авиакомпаниям в обмен на доли в них

Министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что правительство планирует выдачу прямых субсидий авиакомпаниям в обмен на получение долей в них, сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

Такой шаг рассматривается в рамках пакета мер объемом $2 трлн, призванного помочь американской экономике справиться с негативными последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Мнучин озвучил этот план в ходе обсуждения законопроекта о мерах поддержки экономики с законодателями, поскольку именно помощь авиакомпаниям оказалась одним из главных спорных моментов, отмечают источники. По их словам, республиканцы отвергли идею предоставления субсидий авиакомпаниям и обсуждали лишь возможность выделения им кредитов и гарантий по кредитам.

Ранее Мнучин уже давал понять, что программа поддержки сектора может включать в себя получение государством долей в авиакомпаниях.

Законопроект, одобренный Сенатом в ночь со среды на четверг, предполагает выделение пассажирским авиаперевозчикам $25 млрд в виде кредитов и гарантий по кредитам, а также еще $25 млрд в виде субсидий.

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИИ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]