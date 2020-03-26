В Азербайджане в рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции освобождены 200 осужденных

В Азербайджане в рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции на свободу выпущены 200 заключенных, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве юстиции.

«В рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции на свободу выпущены 200 заключенных. Все осужденные отсидели две трети или же три четверти срока заключения», - сказали в пресс-службе министерства.

В министерстве также отметили ,что местах заключения пенитенсиарная и медицинская службы работают в усиленном режиме. «Здоровье всех сотрудников и осужденных находится под ежедневным медицинским контролем»,- сказали в министерстве.

Б.Рустамбеков