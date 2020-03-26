Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

25.03   $/bbl WTI 24.49 0.48 Brent 27.39 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 26.03.2020 18:39

В Азербайджане в рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции освобождены 200 осужденных

В Азербайджане в рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции на свободу выпущены 200 заключенных, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве юстиции.

«В рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции на свободу выпущены 200 заключенных. Все осужденные отсидели две трети или же три четверти срока заключения», - сказали в пресс-службе министерства.

В министерстве также отметили ,что местах заключения пенитенсиарная и медицинская службы работают в усиленном режиме. «Здоровье всех сотрудников и осужденных находится под ежедневным медицинским контролем»,- сказали в министерстве.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ОСУЖДЕННЫЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]