В Азербайджане в рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции освобождены 200 осужденных

В Азербайджане в рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции на свободу выпущены 200 заключенных, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве юстиции.
«В рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции на свободу выпущены 200 заключенных. Все осужденные отсидели две трети или же три четверти срока заключения», - сказали в пресс-службе министерства.
В министерстве также отметили ,что местах заключения пенитенсиарная и медицинская службы работают в усиленном режиме. «Здоровье всех сотрудников и осужденных находится под ежедневным медицинским контролем»,- сказали в министерстве.
Б.Рустамбеков
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