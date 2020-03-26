Petrobras переносит на декабрь выплату дивидендов за 2019г из-за COVID-19 и обвала цен на нефть

Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) решила перенести выплату дивидендов за 2019 год в связи с коронавирусом и падением цен на нефть, сообщила компания.

"Совет директоров утвердил изменение даты выплаты вознаграждения акционерам в виде дивидендов за 2019 год, которые должны были быть утверждены на годовом собрании акционеров, с мая на декабрь", - сообщает компания.

Также компания перенесла годовое собрание акционеров с 22 апреля на 27 апреля.

"Отсрочка выплаты дивидендов является одной из мер, принятых компанией для сохранения денежного потока связи с пандемией COVID-19 и шоком от падения цен на нефть", - говорится в пресс-релизе.