Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

25.03   $/bbl WTI 24.49 0.48 Brent 27.39 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.03.2020 19:03

Лидеры страны G20 договорились предпринимать все возможные усилия вместе с международными организациями для борьбы против коронавируса - заявление

Лидеры стран "группы двадцати" по итогам саммита согласились предпринимать все возможные усилия в сотрудничестве с международными организациями в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса.

"Страны G20 привержены делать все возможное, чтобы преодолеть пандемию, вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным Валютным Фондом, Группой Всемирного банка, ООН и другими международными организациями", - говорится в совместном заявлении лидеров по итогам "виртуального саммита" в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, G20, -КОРОНАВИРУС, УСИЛИЯ


Похожие новости


Страны G20 бросают более $5 трлн на борьбу с коронавирусом, обещают координировать меры Мировая экономика покажет "умеренное ускорение" в 2019-20гг благодаря стимулам, но темпы все еще низкие - G20 Гамбургский саммит G20 начал работу Темпы роста мировой экономики остаются ниже желаемых, негативные риски сохраняются - коммюнике саммита G20 Финансовая G20 отмечает усиление рисков для мировых рынков в случае повышения ставки ФРС Финансовая G20 обсудит реформу МВФ в расширенном формате

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]