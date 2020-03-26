FCF Роснефти позволяет даже при нынешних ценах на нефть финансировать buyback

Обратный выкуп акций "Роснефти" осуществляется за счет свободного денежного потока (FCF), сообщили "Интерфаксу " в компании.

Компания способна устойчиво генерировать свободный денежный поток "даже в условиях низкой цены на нефть, которая сложилась в марте текущего года", отметили в НК.

"В отличие от конкурентов у "Роснефти" свободный денежный поток остается положительным на протяжении более 30 кварталов подряд, в том числе в начале 2016 года, когда стоимость барреля нефти опускалась до 2200 руб., что сопоставимо с текущими значениями", - подчеркнули в компании.