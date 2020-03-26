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ТЭК 26.03.2020 20:28

FCF Роснефти позволяет даже при нынешних ценах на нефть финансировать buyback

Обратный выкуп акций "Роснефти" осуществляется за счет свободного денежного потока (FCF), сообщили "Интерфаксу " в компании.

Компания способна устойчиво генерировать свободный денежный поток "даже в условиях низкой цены на нефть, которая сложилась в марте текущего года", отметили в НК.

"В отличие от конкурентов у "Роснефти" свободный денежный поток остается положительным на протяжении более 30 кварталов подряд, в том числе в начале 2016 года, когда стоимость барреля нефти опускалась до 2200 руб., что сопоставимо с текущими значениями", - подчеркнули в компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, FCF, BUYBACK


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]