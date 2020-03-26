Проценты по вкладам и вложениям в долговые ценбумаги свыше 1 млн руб. начнут облагаться налогом с 2021г

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, первые уведомления на уплату налога будут направлены в 2022 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Необходимо подчеркнуть, что данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году", - сказал он.

По словам министра, аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги.

"Практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира. Банковские проценты - это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом", - отметил Силуанов.

Он отметил, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. "При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно. Налог с процентных доходов будет взиматься только с вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей", - пояснил Силуанов.