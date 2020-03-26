Страны G20 бросают более $5 трлн на борьбу с коронавирусом, обещают координировать меры

Страны G20 намерены координировать меры в экономической сфере, принимаемые для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
В коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате, сказано, что страны G20 намерены "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка".
Сейчас страны "двадцатки" принимают "немедленные и решительные" меры поддержки экономики, отмечено в документе.
"Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - сказано в коммюнике.
Лидеры G20 попросили глав Центробанков и министерств финансов своих стран "на регулярной основе" координировать разработку плана действий G20 по преодолению последствий пандемии COVID-19.
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