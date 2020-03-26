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Макроэкономика 26.03.2020 19:11

Страны G20 бросают более $5 трлн на борьбу с коронавирусом, обещают координировать меры

Страны G20 намерены координировать меры в экономической сфере, принимаемые для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

В коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате, сказано, что страны G20 намерены "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка".

Сейчас страны "двадцатки" принимают "немедленные и решительные" меры поддержки экономики, отмечено в документе.

"Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - сказано в коммюнике.

Лидеры G20 попросили глав Центробанков и министерств финансов своих стран "на регулярной основе" координировать разработку плана действий G20 по преодолению последствий пандемии COVID-19.

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Тэги: МИР, G20, САММИТ, КОММЮНИКЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]