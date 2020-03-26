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ТЭК 26.03.2020 19:46

WTI ускорила падение до 5%, Brent - около $27 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг, при этом WTI ускорила падение почти до 5% на решении Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК составляет $26,98 за баррель, что на $0,41 (1,5%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,22 (4,98%) - до $23,27 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

"Я не думаю, что отмена тендера будет последним словом в закупке для SPR этим летом, - отмечает основатель Rapid Energy Advisory Боб МакНэлли, которого цитирует Bloomberg. - Администрация Трампа намерена воспользоваться шансом приобрести дешевую нефть".

Тем временем страны G20 по итогам первого в истории виртуального саммита заявили, что вкладывают "более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии".

Между тем Институт международных финансов (IIF) ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в этом году.

"Мы снизили наш прогноз роста глобальной экономики до 0,4% с 2,6% за последние недели, но пандемия COVID-19, ценовая война ОПЕК и растущий кредитный стресс на развитых и развивающихся рынках продолжают коренным образом менять картину", - говорится в отчете IIF.

Теперь эксперты института ожидают снижения мирового ВВП на 1,5%, в том числе падение экономик развитых стран составит 3,3%, а рост развивающихся стран - всего 1,1%.

Сенат США после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил в ночь на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Документ теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]