Внедрение ОМС на западе Азербайджана отложено на III квартал 2020 года

Правительство Азербайджана приняло решение отложить внедрение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в западных регионах страны на третий квартал 2020 года.
Согласно постановлению кабмина, внедрение ОМС в западных городах района, первоначально запланированное на второй квартал 2020 года, будет осуществлено в течение июля-сентября текущего года.
Таким образом, в третьем квартале внедрение ОМС начнется в западных и южных районах страны (города Гянджа, Нафталан и Ширван, Газахский, Агстафинский, Товузский, Шамкирский, Гедабекский, Дашкесанский, Самухский, Гейгельский, Горанбойский, Ходжалинский, Бейлаганский, Ходжавендский, Агджабединский, Лачинский, Бардинский, Физулинский, Агдамский, Тертерский, Кельбаджарский, Астаринский, Ленкоранский, Лерикский, Ярдымлинский, Масаллинский, Джалилабадский, Нефтчалинский, Биласуварский, Джабраильский, Сальянский, Имишлинский, Саатлинский, Сабирабадский и Гаджикабульский районы).
Как сообщалось ранее, внедрение ОМС будет проходить в 2020 году в 4 этапа. Каждый этап будет реализовываться в соответствующем квартале. На первом этапе ОМС полностью внедрен в 20 северных районах Азербайджана, а в четвертом квартале система заработает в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове.
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