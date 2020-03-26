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Здравоохранение 26.03.2020 21:13

Внедрение ОМС на западе Азербайджана отложено на III квартал 2020 года

Правительство Азербайджана приняло решение отложить внедрение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в западных регионах страны на третий квартал 2020 года.

Согласно постановлению кабмина, внедрение ОМС в западных городах района, первоначально запланированное на второй квартал 2020 года, будет осуществлено в течение июля-сентября текущего года.

Таким образом, в третьем квартале внедрение ОМС начнется в западных и южных районах страны (города Гянджа, Нафталан и Ширван, Газахский, Агстафинский, Товузский, Шамкирский, Гедабекский, Дашкесанский, Самухский, Гейгельский, Горанбойский, Ходжалинский, Бейлаганский, Ходжавендский, Агджабединский, Лачинский, Бардинский, Физулинский, Агдамский, Тертерский, Кельбаджарский, Астаринский, Ленкоранский, Лерикский, Ярдымлинский, Масаллинский, Джалилабадский, Нефтчалинский, Биласуварский, Джабраильский, Сальянский, Имишлинский, Саатлинский, Сабирабадский и Гаджикабульский районы).

Как сообщалось ранее, внедрение ОМС будет проходить в 2020 году в 4 этапа. Каждый этап будет реализовываться в соответствующем квартале. На первом этапе ОМС полностью внедрен в 20 северных районах Азербайджана, а в четвертом квартале система заработает в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОМС, ВНЕДРЕНИЕ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]