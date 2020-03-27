Мишустин поручил субъектам РФ рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках санитарно-эпидемиологической безопасности поручил субъектам РФ рекомендовать гражданам воздержаться от поездок, в том числе туристических.
"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха", - говорится в поручениях премьера, текст которых поступил в "Интерфакс".
Поручения были приняты по итогам совещаний, заседаний, встреч Мишустина.
Правительство РФ также приостанавливает до 1 июня бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, санаториях и иных курортных организациях, включая детские лагеря.
Соответствующее поручение премьера адресовано Управлению делами президента, Фонду социального страхования РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ.
"Федеральным органам, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, Управлению делами президента, Фонду социального страхования, органам исполнительной власти субъектов РФ временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях", - говорится в поручении.
Исключение будет сделано для лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
В отношении лиц, уже проживающих в этих организациях премьер поручает "обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления".
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