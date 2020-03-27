В РФ 145 тыс. человек находятся под меднаблюдением по COVID-19, сделано 223,5 тыс. тестов

Медики в России наблюдают за состоянием 145,1 тыс. человек в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 222 тыс. 873 человека, по состоянию на 26.03.2020 под контролем остаются 145 тыс. 134 человека", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По состоянию на 26 марта, добавил в пресс-службе, проведено 223 тыс. 509 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.