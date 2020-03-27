Рынки акций АТР в основном растут в пятницу вслед за индексами США

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торгов в пятницу, следуя за динамикой американских индексов.

Инвесторы ждут принятия властями США масштабного пакета мер для поддержки экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны, в провинции Чжэцзян, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,292 тыс. человек, зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,174 тыс., заболели 67,801 тыс.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил о 91 новом случае заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 9 тыс. 332 человек. Число летальных исходов увеличилось до 139.

По состоянию на 9:00 пятницы в мире насчитывалось 518 тыс. 378 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 23 тыс. 537, поправились более 111 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 61 тыс. 832 человек, скончавшихся - на 2 тыс. 922.

Страны G20 намерены координировать меры в экономической сфере, принимаемые для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

В коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате, сказано, что страны G20 намерены "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка".

"Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - сказано в коммюнике.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%.

Котировки акций AIA Group растут на 2,1%, акции AAC Technologies дешевеют на 3,8%. Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings повышаются в цене на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 укрепляется на 1,9%.

Капитализация производителя электроники Sony растет на 2,8%, акции Panasonic дорожают на 2,2%. Бумаги телекоммуникационной SoftBank Group укрепляются на 1,9%.

Южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,4%.

Цена бумаг LG Display повышается на 2,8%, акции Samsung Electronics дешевеют на 0,3%.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 5,3%.

Стоимость акций нефтепроизводителя Beach Energy снизилась на 5%, акции горнодобывающей компании Rio Tinto потеряли 2,7%.