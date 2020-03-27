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Финансы 27.03.2020 10:22

Азербайджан получит кредит ВБ в $50 млн для продолжения реформ в системе юстиции

Всемирный банк утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере в размере $50 млн на продолжение реформ в системе юстиции, говорится в сообщении банка.

Кредитные средства предоставлены на 11,5 лет, из которых 4 года – льготный период.

Общая стоимость проекта, реализация которого рассчитана в течение 4 лет, составляет $70 млн, из которых $50 млн – кредит ВБ, еще $20 млн – доля правительства Азербайджана

Кредитные ресурсы будут использованы по нескольким направлениям: улучшение оказания услуг юстиции; усиление институционального потенциала, эффективности, мониторинга и оценки; применение трансформативных (передовых) технологий на пилотной основе; управление и координация проекта.

«Проект направлен на повышение эффективности судебной системы Азербайджана и расширение доступа к правосудию, особенно для наиболее уязвимых слоев населения, как в городских, так и в сельских районах. Цель также состоит в том, чтобы обеспечить большую прозрачность и доступ к основным юридическим услугам посредством расширения услуг электронного правосудия, укрепления систем управления и институционализации обратной связи с общественностью», - подчеркивается в пресс-релизе.

«Реформа правосудия является ключом к созданию благоприятных условий для экономического роста и эффективного предоставления услуг гражданам и бизнесу. Этот проект сделает услуги электронного правосудия доступными для всех людей в Азербайджане», - считает Навид Нагви (Naveed Naqvi), глава представительства Всемирного банка в Азербайджане.

ВБ в июле 2014 года утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере $100 млн на реализацию проекта "Услуги в сфере юстиции и высокотехнологическая судебная инфраструктура". В рамках проекта, завершающегося 30 июня 2020 года, предусмотрены тренинги для работников системы юстиции, строительство административных зданий судов, совершенствование системы услуг в сфере юстиции.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,5 млрд. для реализации свыше 50 проектов.

А.Азизов

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Тэги: ВБ, ЮСТИЦИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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