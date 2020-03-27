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Происшествия 27.03.2020 12:41

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на храм сикхов в Кабуле

"Исламское государство" (ИГИЛ - террористическая организация - ИФ) взяло на себя ответственность за нападение на сикхский храм в Кабуле, где в минувшую среду погибли 25 человек.

Террористы назвали имя смертника, приведшего в действие взрывное устройство на территории храма, сообщают в пятницу афганские СМИ.

Ранее МВД Афганистана сообщало, что 25 марта в результате нападения боевиков на храм сикхов в Кабуле погибли 25 мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.

Группа террористов ворвалась в Дхарамшалу, сикхский храм в квартале Шорбазар в первом районе Кабула в 7:45 (7:15 по бакинскому времени), когда там шла служба. Прогремел взрыв, началась стрельба. По данным представителей сикхской общины, в храме во время нападения находились от 150 до 200 прихожан.

Спецназ в ходе шестичасовой операции уничтожил четырех боевиков, совершивших нападение, сообщил ранее афганский телеканал Tolo News.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СИКХИ, НАПАДЕНИЕ, ИГИЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]