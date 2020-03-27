ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на храм сикхов в Кабуле

"Исламское государство" (ИГИЛ - террористическая организация - ИФ) взяло на себя ответственность за нападение на сикхский храм в Кабуле, где в минувшую среду погибли 25 человек.

Террористы назвали имя смертника, приведшего в действие взрывное устройство на территории храма, сообщают в пятницу афганские СМИ.

Ранее МВД Афганистана сообщало, что 25 марта в результате нападения боевиков на храм сикхов в Кабуле погибли 25 мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.

Группа террористов ворвалась в Дхарамшалу, сикхский храм в квартале Шорбазар в первом районе Кабула в 7:45 (7:15 по бакинскому времени), когда там шла служба. Прогремел взрыв, началась стрельба. По данным представителей сикхской общины, в храме во время нападения находились от 150 до 200 прихожан.

Спецназ в ходе шестичасовой операции уничтожил четырех боевиков, совершивших нападение, сообщил ранее афганский телеканал Tolo News.