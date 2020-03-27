Число заражений COVID-19 в Армении достигло 329

Количество подтвержденных случаев зараженрия коронавирусом COVID-19 в Армении достигло 329, сообщает в пятницу армянский единый информационный центр.

"По состоянию на 10:00 27 марта, количество подтвержденных случаев - 329, количество выздоровевших -18, количество смертей - одна", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 290 зараженных в стране.

В Армении в связи с коронавирусом объявлен режим ЧП с 16 марта по 14 апреля.