Все производители нефти примут участие в ребалансировке рынка - замминистра энергетики РФ

Россия считает, что только ОПЕК+ не может участвовать в ребалансировке нефтяного рынка, так как эффект тогда будет минимальный, а потеря добычи огромна, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба.

"Мы действительно считаем, что только ОПЕК+ не может участвовать в ребалансировкке рынка, потому что потери в добыче полностью перекроют экономический смысл делать это таким способом, просто потому, что эффект на цены будет сейчас минимальный в связи с ситуацией с коронавирусом, а потеря добычи будет очень большой, поэтому у нас очень простая точка зрения, что если это проблема мирового рынка, то в ней должно участвовать гораздо большее количество стран, в ребалансировке", - сказал он.

"Это так или иначе случится, рынок сам рано или поздно наведет порядок, но тут действительно вопрос, кто, сколько потеряет за этот период", - добавил Сорокин.