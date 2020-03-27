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ТЭК 27.03.2020 18:56

Все производители нефти примут участие в ребалансировке рынка - замминистра энергетики РФ

Россия считает, что только ОПЕК+ не может участвовать в ребалансировке нефтяного рынка, так как эффект тогда будет минимальный, а потеря добычи огромна, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба.

"Мы действительно считаем, что только ОПЕК+ не может участвовать в ребалансировкке рынка, потому что потери в добыче полностью перекроют экономический смысл делать это таким способом, просто потому, что эффект на цены будет сейчас минимальный в связи с ситуацией с коронавирусом, а потеря добычи будет очень большой, поэтому у нас очень простая точка зрения, что если это проблема мирового рынка, то в ней должно участвовать гораздо большее количество стран, в ребалансировке", - сказал он.

"Это так или иначе случится, рынок сам рано или поздно наведет порядок, но тут действительно вопрос, кто, сколько потеряет за этот период", - добавил Сорокин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, НЕФТЬ, РЕБАЛАНСИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]