РФ просчитывала сценарий падения цен на нефть до шоковых $30/барр. в случае развала ОПЕК+

Россия просчитывала сценарий падения цены на нефть до $30/барр. в случае развала сделки ОПЕК+, заявил в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Перед мартовскими переговорами у нас был достаточно детальный анализ всех различных вариантов развития событий, в том числе, к сожалению, того варианта, который материализовался", - сказал Сорокин.
Однако влияние коронавируса на нефтяной рынок было учтено не до конца, отметил он.
"Да, у нас определенный фактор коронавируса и интенсификация не были учтены, которые усиливали (падение цен на нефть - ИФ). Но мы прогнозировали, что в случае решения стран ОПЕК о наращивании добычи цена может упасть до $30/барр. То есть это был наш прогноз на такую ситуацию. И, к сожалению, страны ОПЕК приняли именно такое решение, нежели подождать, чтобы потом оценить ситуацию", - сказал Сорокин.
"Но коронавирус придал этому достаточно большой дополнительный эффект. То есть мы рассчитывали на постепенное восстановление (цен - ИФ), потому что $30/барр. - это шоковый сценарий. И вы уже видите по той же статистике США по сланцевым компаниям, и по той активности, которая разворачивается на различных сланцевых бассейнах, что в неделю они теряют по 15-20 буровых последние три недели. Обычно эффект от цены начинает чувствоваться через 3-4 месяца. Сейчас мы это видим сразу", - сказал он.
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