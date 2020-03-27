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Карабахский конфликт 27.03.2020 13:42

ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе

Вооруженные силы Армении в пятницу обстреляли населенные пункты Газахского района Азербайджана на границе двух стран, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«27 марта в 12:00 пограничные пункты и транспортные средства Газахского района подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок вооруженных сил Армении. Обстрел велся со стороны села Боганис Ноемберянского района Армении», - отмечается в сообщении.

Согласно данным ГПС, армянская провокация была остановлена ответным огнем.

«В данное время ситуация находится под контролем пограничных застав», - подчеркивает погранслужба Азербайджана.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ПРОВОКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]