ВС Армении вновь обстреляли населенные пункты Азербайджана на границе

Вооруженные силы Армении в пятницу обстреляли населенные пункты Газахского района Азербайджана на границе двух стран, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«27 марта в 12:00 пограничные пункты и транспортные средства Газахского района подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок вооруженных сил Армении. Обстрел велся со стороны села Боганис Ноемберянского района Армении», - отмечается в сообщении.

Согласно данным ГПС, армянская провокация была остановлена ответным огнем.

«В данное время ситуация находится под контролем пограничных застав», - подчеркивает погранслужба Азербайджана.

Х.Насирзаде