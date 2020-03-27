Премьер Франции предупредил об усугублении ситуации с коронавирусом в стране

Во Франции ситуация со вспышкой коронавируса COVID-19 не улучшится, а только усложнится в ближайшее время, считает французский премьер-министр Эдуар Филипп.

"Положение в сфере здравоохранения сейчас тяжелое... Мы находимся в состоянии кризиса, который будет продолжаться. (Мы находимся - ИФ) в положении, которое не улучшится в скором времени. Нам нужно оставаться стойкими и бдительными", - заявил премьер в пятницу в обращении к народу.

"Ситуация будет затруднительной в следующие несколько дней, я хочу прояснить это", - добавил премьер.

Филипп подчеркнул, что эпидемия COVID-19 является "волной", которая "затопляет" французскую систему здравоохранения "с невероятной скоростью".

Он выразил поддержку и признательность медицинским работникам, которые "мужественно" ведут борьбу с распространением вируса.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести общенациональный карантин власти Франции объявили 16 марта. Пока что ожидается, что он будет действовать до 31 марта. Не исключается и его продление.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на пятницу, во Франции диагностировали свыше 29,5 тыс. случаев заражения, 1698 человек с коронавирусом скончались. Между тем, 4955 заболевших выздоровели.