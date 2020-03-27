Премьер Франции предупредил об усугублении ситуации с коронавирусом в стране

Во Франции ситуация со вспышкой коронавируса COVID-19 не улучшится, а только усложнится в ближайшее время, считает французский премьер-министр Эдуар Филипп.
"Положение в сфере здравоохранения сейчас тяжелое... Мы находимся в состоянии кризиса, который будет продолжаться. (Мы находимся - ИФ) в положении, которое не улучшится в скором времени. Нам нужно оставаться стойкими и бдительными", - заявил премьер в пятницу в обращении к народу.
"Ситуация будет затруднительной в следующие несколько дней, я хочу прояснить это", - добавил премьер.
Филипп подчеркнул, что эпидемия COVID-19 является "волной", которая "затопляет" французскую систему здравоохранения "с невероятной скоростью".
Он выразил поддержку и признательность медицинским работникам, которые "мужественно" ведут борьбу с распространением вируса.
Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.
О решении ввести общенациональный карантин власти Франции объявили 16 марта. Пока что ожидается, что он будет действовать до 31 марта. Не исключается и его продление.
При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на пятницу, во Франции диагностировали свыше 29,5 тыс. случаев заражения, 1698 человек с коронавирусом скончались. Между тем, 4955 заболевших выздоровели.
Цена нефти вырастет до $40/барр. во II полугодии в случае отсутствия потрясений - замглавы Минэнерго РФ
Штат аппарата Минэкологии составит 165 единиц – указ президента Азербайджана
Рим и Мадрид призывают ЕC принять срочные экономические меры в условиях кризиса с COVID-19
Нефтяные компании РФ размещают всю добываемую нефть, несмотря на большие объемы Saudi Aramco
АЖД продлили ограничения на движение пассажирских поездов в Азербайджане до 20 апреля
Цена нефти в $25/барр. - паническая, спрос будет восстанавливаться по мере снятия карантинов - Минэнерго РФ
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
В Италии вновь стало расти число новых заражений коронавирусом
В Узбекистане на карантине из-за коронавируса находятся более 90 тыс. человек
Власти США обвинили президента Венесуэлы Мадуро в участии в наркоторговле
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог