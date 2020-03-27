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Здравоохранение 27.03.2020 21:54

Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 7 тыс., 289 человек скончались

Общее число зараженных COVID-19 в Бельгии составляет 7 тыс. 284, следует из обновленных в пятницу данным Минздрава страны.

За минувшие сутки выявлено 1049 новых случаев инфицирования.

Количество летальных исходов в Бельгии достигло 289, за последние 24 часа скончались еще 69 пациентов.

С начала эпидемии вылечились 858 госпитализированных.

"Эпидемия по-прежнему в своей восходящей фазе. Пик все еще не достигнут. Прогнозы, которые можно сделать сегодня, заключаются в том, что, если правила (предупреждения распространения коронавируса - ИФ) будут соблюдаться, то пик наступит в ближайшие недели, в начале апреля", - приводит газета La Libre Belgique слова официального представителя бельгийской медицинской администрации, вирусолога Эмманюэля Андре.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]