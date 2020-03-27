Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 7 тыс., 289 человек скончались

Общее число зараженных COVID-19 в Бельгии составляет 7 тыс. 284, следует из обновленных в пятницу данным Минздрава страны.

За минувшие сутки выявлено 1049 новых случаев инфицирования.

Количество летальных исходов в Бельгии достигло 289, за последние 24 часа скончались еще 69 пациентов.

С начала эпидемии вылечились 858 госпитализированных.

"Эпидемия по-прежнему в своей восходящей фазе. Пик все еще не достигнут. Прогнозы, которые можно сделать сегодня, заключаются в том, что, если правила (предупреждения распространения коронавируса - ИФ) будут соблюдаться, то пик наступит в ближайшие недели, в начале апреля", - приводит газета La Libre Belgique слова официального представителя бельгийской медицинской администрации, вирусолога Эмманюэля Андре.