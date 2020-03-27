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Здравоохранение 27.03.2020 22:52

Более 750 человек скончались в Испании за сутки от последствий COVID-19 - минздрав

В Испании в пятницу зарегистрировано 769 летальных исходов вследствие осложнений, последовавших за заражением остроинфекционным коронавирусом COVID-19, это самое большое количество за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.

Всего с начала распространения вируса по Испании скончались 4858 человек, 64059 заражены, из них 4165 находятся в палатах интенсивной терапии, 9357 вылечились.

В министерстве отметили, что в рамках противодействия распространению вируса заключены контракты с 200 иностранными медиками.

Ожидается, что в течение пятницы совет министров Испании соберется на чрезвычайную встречу, на которой будет приниматься решение о продлении чрезвычайного положения в стране до 11 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]