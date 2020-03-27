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Социум 27.03.2020 19:21

Главы МИД РФ и Франции обсудили координацию в борьбе с коронавирусом и тему возвращения граждан на родину

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом меры, необходимые для налаживания тесной координации в борьбе с коронавирусом, в том числе возвращения граждан обеих стран на родину, сообщили в МИД РФ.

"Министры подробно обсудили ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции с учетом видеоконференции глав государств и правительств "Группы двадцати", состоявшейся 26 марта с.г. Рассмотрены меры, необходимые для налаживания тесной координации усилий, в том числе в решении вопросов, связанных с возвращением граждан обеих стран на родину", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства в пятницу.

Отмечается, что "состоялся также обмен мнениями о возможных шагах по линии Совета Безопасности ООН, призванных способствовать укреплению международного мира и безопасности в контексте совместной борьбы с вирусом".

"Подчеркнута особая роль постоянных членов СБ ООН в обеспечении согласованных действий мирового сообщества по решению глобальных проблем в русле инициативы президента РФ В.В.Путина о подготовке саммита "пятёрки", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Министры также предметно обсудили урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]