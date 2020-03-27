Главы МИД РФ и Франции обсудили координацию в борьбе с коронавирусом и тему возвращения граждан на родину

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом меры, необходимые для налаживания тесной координации в борьбе с коронавирусом, в том числе возвращения граждан обеих стран на родину, сообщили в МИД РФ.

"Министры подробно обсудили ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции с учетом видеоконференции глав государств и правительств "Группы двадцати", состоявшейся 26 марта с.г. Рассмотрены меры, необходимые для налаживания тесной координации усилий, в том числе в решении вопросов, связанных с возвращением граждан обеих стран на родину", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства в пятницу.

Отмечается, что "состоялся также обмен мнениями о возможных шагах по линии Совета Безопасности ООН, призванных способствовать укреплению международного мира и безопасности в контексте совместной борьбы с вирусом".

"Подчеркнута особая роль постоянных членов СБ ООН в обеспечении согласованных действий мирового сообщества по решению глобальных проблем в русле инициативы президента РФ В.В.Путина о подготовке саммита "пятёрки", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Министры также предметно обсудили урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщили на Смоленской площади.