МВД Азербайджана арестовало 3 человек за дезинформацию в соцсетях про коронавирус

Органы МВД Азербайджана привлекли к ответственности 15 граждан, занимающихся распространением дезинформации про коронавирус в социальных сетях, в том числе трое арестованы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Личности пятнадцати человек были установлены и они были вызваны в органы полиции за распространение дезинформации о коронавирусной инфекции в социальных сетях и обмена мгновенными сообщениями WhatsApp. В ходе выяснения обстоятельств 7 лицам были сделаны предупреждения, 5 - оштрафованы, 3 - арестованы», - отмечается в сообщении.

Вместе с этим, несмотря на решение Кабмина о запрете на въезд/выезд в Баку, органами МВД были зафиксированы 1,59 тыс.случаев нарушений, из которых 742 транспортных средства направлялись из Баку в районы страны, 848 - из районов в столицу.

За такие нарушения в отношении одного человека возбуждено уголовное дело, 46 человек привлечены к административной ответственности.

Х.Насирзаде