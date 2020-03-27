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Происшествия 27.03.2020 18:40

МВД Азербайджана арестовало 3 человек за дезинформацию в соцсетях про коронавирус

Органы МВД Азербайджана привлекли к ответственности 15 граждан, занимающихся распространением дезинформации про коронавирус в социальных сетях, в том числе трое арестованы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Личности пятнадцати человек были установлены и они были вызваны в органы полиции за распространение дезинформации о коронавирусной инфекции в социальных сетях и обмена мгновенными сообщениями WhatsApp. В ходе выяснения обстоятельств 7 лицам были сделаны предупреждения, 5 - оштрафованы, 3 - арестованы», - отмечается в сообщении.

Вместе с этим, несмотря на решение Кабмина о запрете на въезд/выезд в Баку, органами МВД были зафиксированы 1,59 тыс.случаев нарушений, из которых 742 транспортных средства направлялись из Баку в районы страны, 848 - из районов в столицу.

За такие нарушения в отношении одного человека возбуждено уголовное дело, 46 человек привлечены к административной ответственности.

Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, НАРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]