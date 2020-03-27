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Происшествия 27.03.2020 18:49

В Азербайджане выявлено 43 новых случая коронавируса - штаб

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 43 человек, один из зараженных скончался, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"В больницах специального режима на лечении находятся 147 человек. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 11 - средней тяжести. Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как стабильное", - отмечает штаб.

"В стране проводятся соответствующие меры для обследования 3,485 тыс. человек, помещенных в различные карантинные зоны, с целью выявления случаев заражения", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 165 человек.

По данным штаба, еще 15 вылечились и были отпущены домой, трое скончались.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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