В Азербайджане выявлено 43 новых случая коронавируса - штаб

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 43 человек, один из зараженных скончался, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"В больницах специального режима на лечении находятся 147 человек. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 11 - средней тяжести. Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как стабильное", - отмечает штаб.

"В стране проводятся соответствующие меры для обследования 3,485 тыс. человек, помещенных в различные карантинные зоны, с целью выявления случаев заражения", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 165 человек.

По данным штаба, еще 15 вылечились и были отпущены домой, трое скончались.

Х.Насирзаде