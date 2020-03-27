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ТЭК 27.03.2020 19:12

Саудовская Аравия тоже будет руководствоваться здравым смыслом, повышая поставки нефти при сильном росте ставок фрахта - Минэнерго РФ

Саудовская Аравия, объявившая о резком росте поставок нефти на мировой рынок, также будет руководствоваться здравым смыслом, считает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Он отметил, что после того, как Саудовская Аравия объявила о резком росте поставок, существенно выросла стоимость фрахта танкеров, при том, что страна продает свою нефть на условиях FOB (free-on-board) в саудовских портах.

Как ранее сообщали источники "Интерфакса", по условиям контрактов, саудовцы должны предоставить дополнительную скидку на свою нефть при существенном росте стоимости фрахта, а они отказались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]