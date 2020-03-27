Саудовская Аравия тоже будет руководствоваться здравым смыслом, повышая поставки нефти при сильном росте ставок фрахта - Минэнерго РФ

Саудовская Аравия, объявившая о резком росте поставок нефти на мировой рынок, также будет руководствоваться здравым смыслом, считает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Он отметил, что после того, как Саудовская Аравия объявила о резком росте поставок, существенно выросла стоимость фрахта танкеров, при том, что страна продает свою нефть на условиях FOB (free-on-board) в саудовских портах.

Как ранее сообщали источники "Интерфакса", по условиям контрактов, саудовцы должны предоставить дополнительную скидку на свою нефть при существенном росте стоимости фрахта, а они отказались.